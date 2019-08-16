Atçılık konusunda uzman öğretim görevlisi İbrahim Kurban, sevimli sıpayı muayene ederken, bunun erkek ve en fazla iki günlük olduğunu tespit etti. Kurban, sıpanın sindirim sistemindeki kabızlık sorununu giderdi ve veteriner eşi Kevser Kurban ile onu evde beslemeye başladı. Odasında sıpa için özel bir bölüm ayıran Kurban, ‘Cıvık’ adı verilen sıpanın altına bez bağladı, ayaklarına da çorap geçirdi. ‘Cıvık’ın eve getirilmesine en fazla sevinen ise Kurban çiftinin 2 yaşındaki çocukları Yusuf Agâh oldu.
Arkadaşım eşek! Altını bezleyip, çorap giydirdi
16.08.2019 - 02:47 | Son Güncelleme: 16.08.2019 - 02:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Avcılar’da yeni doğmuş sıpayı gören bir hayvansever, bakımının yapılabilmesi için sıpayı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kampüsü’ne götürerek Veterinerlik Meslek Yüksekokulu’ndaki öğretim görevlilerine teslim etti.
Etiketler : eşek,
643992 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643992.aspx
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