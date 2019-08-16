Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atçılık konusunda uzman öğretim görevlisi İbrahim Kurban, sevimli sıpayı muayene ederken, bunun erkek ve en fazla iki günlük olduğunu tespit etti. Kurban, sıpanın sindirim sistemindeki kabızlık sorununu giderdi ve veteriner eşi Kevser Kurban ile onu evde beslemeye başladı. Odasında sıpa için özel bir bölüm ayıran Kurban, ‘Cıvık’ adı verilen sıpanın altına bez bağladı, ayaklarına da çorap geçirdi. ‘Cıvık’ın eve getirilmesine en fazla sevinen ise Kurban çiftinin 2 yaşındaki çocukları Yusuf Agâh oldu.