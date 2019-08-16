Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Şeçkin ve ekibi tarafından gerçekleştirilen kazılarda 13-15’inci yüzyıl dönemine ait geç dönem Bizans seramiklerine de rastlanıyor. Ancak kazılarda elde edilen bir Bizans seramiği ise hayret uyandırdı. Seramik, günümüz sanal dünyasının vazgeçilmez simgelerinden birisi olan Hashtag işaretinin ilk kez Bizanslılar tarafından kullanıldığını gözler önüne serdi. Seramik, koruma altına alındı.