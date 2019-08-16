Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 18.30 sıralarında Demokrasi Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre Engin Ö., bir süredir birlikte yaşadığı yeğeni R.E.’nin (20) kendi arkadaşı olan İbrahim C. ile sevgili olup evden ayrılmasına kızıp 5 katlı otoparkın yaklaşık 25 metre yükseklikteki çatısına çıktı. Engin Ö.’yü görenler durumu polis, 112 Acil ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otoparkın altına hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise, Engin Ö.'yü ikna edebilmek için otoparkın çatısında saatlerce uğraştı. Polisin tüm çabasına rağmen yeğeni gelmeden inmeyeceğini söyleyen Engin Ö., yaklaşık 2 buçuk saat sonra güçlükle ikna edilerek çatıdan indirildi. Engin Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

VATANDAŞLAR CANLI YAYIN YAPTI

Öte yandan kentin işlek noktalarından biri olan Demokrasi Meydanı'nda yüzlerce kişi saatlerce intihar girişimini izledi. Birçok vatandaş video ve fotoğraf çekti. Bazıları da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Polis vatandaşları uzaklaştırmak için çaba harcadı.