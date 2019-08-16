Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de sağanak yağış nedeniyle Bekir Güldür idaresindeki 05 KL 870 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Turan Ataman'ın kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.







Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.