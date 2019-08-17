İbrahim Terlemez (35) idaresindeki 32 NC 333 plakalı patates yüklü kamyon, İznik-Yenişehir kara yolunun 7. kilometresindeki virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kamyon sürücüsü Terlemez, kaza yerinde hayatını kaybetti. Terlemez'in araçta sıkışan cesedi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak İznik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bursa'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
17.08.2019 - 00:58 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 01:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Etiketler : bursa,kaza,haberler,
644218 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644218.aspx
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