Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşayan Mustafa Yiğit (33), nişanlısı Filiz Tuç (27) ile birlikte Esenler’de bulunan bir mağazadan mobilya aldı. Çift, beğendikleri ürünlerin karşılığı olan 27 bin 500 TL’nin iki bin lirasını verdi, geri kalan kısmını taksitle ödemek için senet imzaladı. Eşyalar kısa sürede teslim edildi ancak iddiaya göre teşhir ürünü çıktı. Tuç “Mobilyalar kutusuz, jelatinli bir şekilde geldi. Hasarların bulunduğunu fark ettik. Onlara eşyaların teşhir ürünü olup olmadığını sordum, bilmediklerini söylediler. Mağaza müdürünü aradım, ‘Biz size teşhir ürünü gönderdik, siz de bunu kabul ettiniz’ dedi. Biz de evraklarımızda böyle bir şeyin yazmadığını, teşhir ürünlerinin bilgimiz dâhilinde gelmediğini söyledik. Mağazaya gittik, bizi tehdit edip kovdu. Avukat aracılığıyla noterden bir evrak gönderdik ama cevap vermediler. Şu anda ürünler elimizde ve ekimde düğünümüz var” ifadelerini kullandı. Yiğit de “Öğrendik ki bizim gibi birçok mağdur varmış. Devletin hakkımızı savunmasını istiyorum” diye konuştu. İHA