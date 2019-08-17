Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz tatili için Belçika’dan Kırşehir’in Çadırlı Hacıyusuf köyüne gelen Gamze Boynuince (21), önceki akşam babasıyla birlikte muhtar Bayram Z’nin oğlunun sünnet düğününe katıldı. Genç kız, halay çektiği sırada başından kurşunla vuruldu. Düğündekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Boynuince’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, düğünde havaya ateş açan muhtar ile bir kişiyi gözaltına aldı.