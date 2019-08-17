Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Baba Bayram Ali Köklü ve anne Sema Köklü çocukları 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Köklü’yü babaannesinin evine bırakıp alışverişe çıktı. Göksu Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evlerinin penceresinden bakan 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Köklü, dengesini kaybederek düştü. Torunun düştüğünü fark eden babaanne, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yararlanan küçük çocuk, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.