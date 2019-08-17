Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı.Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla ve Pendik'te gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor.

Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.

Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.

Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.

İstanbul'da tüm vapur seferleri durdu

İstanbul kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına girdi. Tüm vapur seferleri yağmur nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Bununla birlikte Sirkeci, Eminönü ve Bakırköy sahil yolu yağış nedeniyle su altında kaldı ve ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.

İSTANBUL'DA YOLLARI SU BASTI; TRAMVAY SEFERİ DURDU

Şiddetli yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Ataköy'de alt geçit su altında kaldı, Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.

BAKIRKÖY SAHİL YOLU KAPANDI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Eminönü’nde de trafik durma noktasına gelirken D-100’de yer yer ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI

Tarihi Kapalıçarşı da şiddetli yağıştan etkilendi. Kapalıçarşı'nın içinde su baskınları yaşandı. Esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

- Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı.

Açıklamada, son radar verileri ve tahminlere göre, Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği, bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.