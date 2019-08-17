Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sarıyer’de meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde yoğun yağış sonrası trafikte adeta göz gözü görmedi. Bunun sonucu olarak yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Maslak Ayazağa Caddesi üzerinde 34 BE 2294 plakalı akaryakıt tankeri ile seyreden Dursun Ali Çakmak karşı yönden gelen Mert Can Acar(20) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobildeki 4 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı gören sürücülerin yardımıyla kullanılamaz hale gelen otomobildeki yaralılar çıkartıldı.

Yaralılardan 3’ünün durumu ağır

Sağlık ekiplerin tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralıdan 2’si ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 1’i Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralı ise Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik çift taraflı olarak durdu. Polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Tankerin çarptığı otomobilin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.