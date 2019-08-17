Ayrıntılar geliyor...
MHP lideri Bahçeli'den 17 Ağustos depremi mesajı
17.08.2019 - 15:47 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP lideri Bahçeli: "17 Ağustos depreminde 17 bin 480 insanımız hayatını kaybetti. 48 bin 901 insanımız da yaralandı. Felaketin boyutu öylesine yüksekti ki, 96 bin 808 ev yıkıldı, 231 bin 364 konut hasar gördü. 45 saniye süren ve 7,4 şiddetinde olan deprem pek çok umudu enkaz altında bıraktı."
Etiketler : mhp,devlet bahçeli,17 ağustos,
644342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644342.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER