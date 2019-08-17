Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde kırsal kesimde bulunan Kazdağları Kavlaklar Mahallesi üstünde bozuk kızılçam sahasına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Orman ekiplerinin karadan ulaşamadığı yere havadan helikopterle müdahale edildi. Denizden su alınarak müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından söndürüldü.
Kazdağları'nda yıldırım, ormanı yakıyordu
17.08.2019 - 21:51 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, havadan müdahale edilerek söndürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kazdağları,yıldırım,orman,yakma,Balıkesir,Edremit,
644406 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644406.aspx
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