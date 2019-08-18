Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi Ankara istikametinde seyreden yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmındaki yolcular sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüste sıkışan yolcuları çıkarmaya çalışıyor. Yaralılar, sağlık ekiplerince Düzce ve Bolu'daki hastanelere sevk ediliyor.
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı
18.08.2019 - 01:19 | Son Güncelleme: 18.08.2019 - 01:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce'de yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Etiketler : son dakika,kaza,haberler,
644428 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644428.aspx
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