Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasağa uymadığı gerekçesiyle 5 defa ceza yazılan lokum imalatçısı İzzet Özer “675 TL ödedim. Ne mahsuru var ki? Yedikten sonra almak istemeyen bereketimdir. Günde 5 tepsi dağıttığım oluyor. Dua ederek ayrılıyorlar” dedi. Kararı savunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise “Dışarıda tabak tutmadan dükkanınızda istediğiniz kadar ikram edebilirsiniz. Uygulamayı sıhhi de bulmuyoruz. Zorla vatandaşa bir şey yediremezsiniz” dedi.