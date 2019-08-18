Yasağa uymadığı gerekçesiyle 5 defa ceza yazılan lokum imalatçısı İzzet Özer “675 TL ödedim. Ne mahsuru var ki? Yedikten sonra almak istemeyen bereketimdir. Günde 5 tepsi dağıttığım oluyor. Dua ederek ayrılıyorlar” dedi. Kararı savunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise “Dışarıda tabak tutmadan dükkanınızda istediğiniz kadar ikram edebilirsiniz. Uygulamayı sıhhi de bulmuyoruz. Zorla vatandaşa bir şey yediremezsiniz” dedi.
Safranbolu’da lokum ikramı yasaklandı!
18.08.2019 - 02:52 | Son Güncelleme: 18.08.2019 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’ün turizm merkezi Safranbolu’nun en fazla ziyaret edilen tarihî çarşısında lokum ikramına yasak getirildi.
Etiketler : lokum,ikram,
644433 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644433.aspx
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