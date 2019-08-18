Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yollar göle döndü, araçlar sele kapıldı, kara ve deniz ulaşımı durdu, evleri su bastı, insanlar mahsur kaldı. Bunların hepsi dün İstanbul’da meydana geldi. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen yağmur yağdı. Sağanak megakentte kâbus yaşattı, hayatı felç etti. Boğaz taştı, deniz karadaki yağmur sularıyla birleşti. Fatih Eminönü’nde bulunan alt geçitteki çarşıyı su bastı. Çarşı esnafı beline kadar suya battı. Ahi Çelebi Camii’nin içi ve avlusunu da su bastı. Avluda iki çocuk yüzerek eğlendi. Üsküdar Bosna Bulvarı üzerinde yapımı devam eden yol çöktü. Yenikapı Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nde mahsur kalanları iki zıpkıncı kurtardı.



UNKAPANI’NDA CESET BULUNDU

Unkapanı’nda biriken sel sularının içinde bir erkek cesedine ulaşıldı. Boğulduğu tahmin edilen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi’nde Dursun Ali Ç’nin sürdüğü akaryakıt tankeri, karşı yönden gelen Mert Can A. (20) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışına dört kişi, vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer sürücüler, yağmur sebebiyle göz gözü görmediğini belirtti. Afet sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü İç Anadolu, Batı,Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara’nın doğusunda bugün gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise “Fatih’te metrekarede ortalama 114 kilogram yağış düştü. Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye ilçelerimizde metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış kaydedilmiştir” denildi.



İMAMOĞLU’NA ELEŞTİRİ

Yaşanan bu felaket sonrası, sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik eleştiriler yapıldı. Çok sayıda vatandaş, “Meteorolojinin günler öncesinden şiddetli yağış uyarısına rağmen neden tedbir alınmadı? Neden afet ile mücadele talimatı verilmedi, AKOM İstanbulluları uyarmadı?” diye sordu. Böyle durumlar öncesinde AKOM’da yapılan koordinasyon toplantısının bu sefer yapılmadığı, ekip araç ve gereçlerin yağıştan sonra sevk edildiği ortaya çıktı. Bu risk ortadayken, İmamoğlu’nun 6 günlük tatile çıktığı öğrenildi. Sel baskınlarının ardından “Büyükşehir Belediye Başkanvekili” olarak görev yapan İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’nun “Başkan’ı ben de aradım ama kendisine ulaşamadım” demesi ise tepkilerin dozunu daha da artırdı.