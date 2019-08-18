Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan, Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü YPG'lilerin olduğu noktada, bu sabah bomba yüklü otomobil infilak etti. Patlatamada, YPG'li 2 terörist ile bombalı araçta bulunan kişi öldü, 1 kişi de yalandı. Patlamanın ardından Nusaybin'den yoğun silah sesleri duyuldu.
Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı
18.08.2019 - 11:28 | Son Güncelleme: 18.08.2019 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında yer alan, Suriye'nin Kamışlı ilçesinde, bomba yüklü otomobil infilak etti. Saldırıyı düzenleyen kişi ile YPG'li 2 terörist öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : kamışlıi bombalı saldırı,
644496 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644496.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER