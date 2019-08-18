Dışişleri Bakanlığından Kabil’deki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, “Kabil’de dün bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısında çok sayıda Afgan kardeşimizin hayatın kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum insanları hedef alan bu insanlık dışı terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost Afganistan Hükümeti ile kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.
Dışişlerinden Kabil’deki terör saldırısına kınama
18.08.2019 - 12:37 | Son Güncelleme: 18.08.2019 - 12:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Kabil’de bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : dışişleri,kınama,kabil,
644515 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644515.aspx
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