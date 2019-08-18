Kaza d-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre K.’nin kullandığı 01 D 3395 plakalı otomobil, Manavgat Kızılot Mahallesi'nde yaya geçidine 50 metre mesafede yolun karşısına geçmekte olan Ayşe Doğmuş'a (61) çarptı.
Ağır yaralanan ve olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşe Doğmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Doğmuş’un cenazesi cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Araç sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.
Yaya geçidine 50 metre kala aracın altında kalan kadın öldü
18.08.2019 - 12:56 | Son Güncelleme: 18.08.2019 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ayşe Doğmuş, hastanede hayatını kaybetti.
Kaza d-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre K.’nin kullandığı 01 D 3395 plakalı otomobil, Manavgat Kızılot Mahallesi'nde yaya geçidine 50 metre mesafede yolun karşısına geçmekte olan Ayşe Doğmuş'a (61) çarptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya,trafik kazası,
644517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644517.aspx
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