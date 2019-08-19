Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevredekiler tarafından “Cici Baba” diye tanınan 60’lı yaşlardaki şahsın gerçek ismini bilen kimse yok. Kimliği henüz tespit edilemeyen merhumu, yıllardır sokaklarda birlikte yaşadığı evsiz arkadaşları anlattı. Erkan Aydoğdu “Çok güzel insandı, dürüsttü. Ekmeğini paylaşır, parası varsa karnımızı doyururdu. Kimseye bir zararı yoktu. Hep burada yatardı” diye konuştu. Hakkı Üzüm ise “Adam suyun içinde, kimse demiyor ki ‘Bunu kurtaralım, çıkaralım.’ İnsanlık gerçekten de ölmüş. Sadece bakıyorlar. Üstündeki telefonları gitmesin, ayakkabıları kirlenmesin diye adama yardımcı olmadılar. Sonra çıkardılar, 10 metre ileriye koydular, üstüne de pis branda örttüler. Adam can çekişe çekişe öldü” ifadelerini kullandı. Bu arada ölen kişinin cenazesi, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.