Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ta bulunan Galatasaray Üniversitesi'nin teknik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Güvenlik görevlilerinin durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edidi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.