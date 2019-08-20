Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ta bulunan Galatasaray Üniversitesi'nin teknik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Güvenlik görevlilerinin durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edidi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Galatasaray Üniversitesi'nde korkutan yangın
20.08.2019 - 04:19 | Son Güncelleme: 20.08.2019 - 04:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Üniversitesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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644896 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644896.aspx
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