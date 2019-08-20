Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Taksim Meydanında öğle saatlerinde arkadaş oldukları öğrenilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan iki genç, birbirine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden gençlerin kavgasını ise vatandaşlar ayırmak yerine izlemesi ise pes dedirtti. Bir süre sonra ayrılan ikili hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederken İstiklal Caddesi’nde kalabalığa karışarak gözden kayboldu.