Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin’in Yeşilli ilçesine bağlı Zeytinli köyünde yaşayan 8 çocuk babası Serhan Cebeci, 45 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan çocukları için ilginç bir çözüm geliştirdi. Cebeci, evinin önüne getirdiği briket ve naylon çadırları demirlerle birleştirerek seyyar havuz yaptı. Tarlayı suladığı borularla havuzu dolduran baba Cebeci’nin hazırladığı havuzda çocukları serinliğin keyfini çıkarıyor.

8 çocuğu ve 3 torunu olan Serhan Cebeci, "Çocukların sıcaklara dayanamadığını gördüm ve evin bahçesine bu yöntemle havuz yaptım. Çocukların havuza girip serinlemesini istedim. Zaten elimde olan malzemelerdi, havuz yaklaşık 150 liraya mal oldu. Çocuklar yüzdükçe ben mutlu oluyorum" dedi.

Çocuklardan Mahmut Cebeci de babasına teşekkür ederek havuza girdiklerinde serinlediklerini söyledi.