Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Hürriyet Parkı yanında annesiyle birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Alperen Taha Kekillioğlu adlı çocuğa halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk ve annesi kaldırımın kenarına düştü. Ölümden dönen çocuk daha sonra annesiyle birlikte olay yerine çağrılan ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza sırasında otobüsün yaptığı ani fren sonucu otobüs içerisinde savrulan 2 çocuk da tedbir amaçlı sağlık görevlilerine kontrolden geçirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.