Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Adil Mahallesi Yakuphan Caddesi’nde seyir halinde olan M.T idaresindeki 34 RYY 42 plakalı kamyon, Paşaçayırı Caddesi’ne girmek istediği sırada arkasından aynı yönde ilerleyen Sıddık Sarıdağ (27) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Sarıdağ ile motosiklette bulunan yeğeni Abdussamet Sarıdağ kamyonun altında kaldı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonun altında kalan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, savcılık ve trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.