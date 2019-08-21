Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı İsmailiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda sulama kanalı kenarında piknik yaparken serinlemek için kanala giren Ali Ekber Göçer, iyi yüzme bilmemesi nedeniyle suda batmaya başladı. Yardım etmek için kanala giren ağabey Kadir Göçer de kardeşini kurtaramayınca Can-Kur ekiplerine haber verildi. Can-Kur ekiplerinin gelmesiyle sudan çıkartılan ve ilk yardım yapılmasının ardından kalbi tekrar çalıştırılan Ali Ekber Göçer, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ali Ekber Göçer’in cenazesi Adana Adli Tıp morguna kaldırıldı.