Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayezid Camii türünün ilk örneği, İstanbul’a siluet kazandırır adeta. Elbette mektebi, medresesi, dar-ül kurrası, hanı, sebili, kütüphanesi, imareti olan külliyenin tuvaletleri de vardır zamanında. Zaten ecdat caminin temelini atmadan su getirir, önce hamamla tuvaleti yapar. Ancak meydan düzenlenirken bunlar yıkılıp gider ve bir daha da yerine konamaz.

70’li yıllarda Dernek Başkanı Adil Sarmusak baş tutunca derme çatma bir tuvalet yapılıyor, Sahhaflar kapısına. Ancak çarşı kapanınca o da kapanıyor. Sabah, akşam ve yatsı namazlarında hizmet veremiyor.

Kaldı ki yeri hayli karışık ancak bilenler girebiliyor. Şu anda cami onarımda olduğu için doğu kapısı iptal, Caminin tuvaletle irtibatı da kesilmiş durumda.

Esnaf sıkışan insanlara yol göstermekten yorgun düşmüş. Birçok yere dilekçe yazıyorlar. İBB, İstanbul müftülüğü, Valilik… Hiçbirinden de iş çıkmıyor. Adil Sarmusak Kentsel Tasarım ofisine gidiyor. Onu dinliyor, “biz bir yerinde inceleyelim” diyorlar ama gelen giden olmuyor. Sıkıştırınca bir tebligatta bulunuyorlar. “Efendim bölgede yeterli tuvalet var!”

Nerede var?

Kapalıçarşı’da var.

Adı üzerinde kapalı çarşı, akşam kapanıyor. Kaldı ki bahsettikleri sadece iki göz, kime yetecek acaba? Bir de tramvay durağının karşısındaki mescidin tuvaleti var diyorlar, nereden baksanız 500 metre var arada. Halbuki cadde ile otopark civarında Fatih Camisindeki gibi bir yeraltı tuvaleti yapılabilir. Kimseye bir zararı olmaz, insanlar turistler rahatça bulur girer ferahlar. Üstü de yeşillendirilir, dokuya uyar.

Adil Sarmusak bir başka teklifle gidiyor sonra. “Hiç değilse geçici bir tuvalet koyun. Olmadı izin verin biz koyalım. Masrafını karşılarız icabında.”

Bunun üzerine Sağlık AŞ’den bir mobil tuvalet yollanıyor. Logar kapağı üzerine kurulduğu için koku da olmuyor. Sıkıntıya nispeten cevap veriyor.

Ancak yeni belediye yönetimi ne akla hizmetse onu alıp götürüyor ve yeniden dönüyorlar başa.

Çınaraltı ve alt geçit idrar kokmaya başladı, İstanbul’un en güzide noktası bunu hakketmiyor.

Esnaf huzursuz. “Acaba cezalandırılıyor muyuz” diye soruyor.