Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, E-5 kara yolu Pendik Kaynarca mevki'i yan yolda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan bir kamyon, yolda ilerleyen içi yolcu dolu hatlı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Kamyon, o esnada yol kenarından park halinde olan bir servis aracına çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan Ali Kıvankardeşler, Müzehher Akyol ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.