Kaza, ilçeye bağlı Yolgören Mahallesinde meydana gelmişti.
Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Orhan Ayar, petrol ofisi kavşağında bir otomobille çarpışması sonucu ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Hastanede beş gündür yaşam mücadelesi veren Ayar, hayatını kaybederken ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Ayar, Sürmene ilçesinde eski camide kılınacak cenaze namazının ardından Dirlik Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedilecek.
Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Motosiklet kazasında yaralanmıştı hayatını kaybetti
22.08.2019 - 15:33 | Son Güncelleme: 22.08.2019 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Araklı ilçesinde beş gün önce motosikletiyle kaza geçirerek ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, hayat mücadelesini kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Yolgören Mahallesinde meydana gelmişti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Motosiklet kazası,yaralı,hayatını kaybetti,
645495 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645495.aspx
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