Ayvacık'ın Babakale köyü açıklarında uluslararası sularda sabah saatlerinde avlanmaya çıkan balıkçı teknelerinin ağlarına takılan 5 metre uzunluğunda ve 1 tona yaklaşan ağırlığı olan camgöz cinsi köpek balığı, Ayvacık İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından ekonomik değeri olmadığı gerekçesiyle tekrar denize bırakıldı.
Balıkçı ağlarına takılan 5 metrelik köpek balığı denize bırakıldı
22.08.2019 - 17:36 | Son Güncelleme: 22.08.2019 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında ağlara takılan 5 metrelik boz camgöz cinsi köpek balığı, tekrar denize bırakıldı.
Ayvacık'ın Babakale köyü açıklarında uluslararası sularda sabah saatlerinde avlanmaya çıkan balıkçı teknelerinin ağlarına takılan 5 metre uzunluğunda ve 1 tona yaklaşan ağırlığı olan camgöz cinsi köpek balığı, Ayvacık İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından ekonomik değeri olmadığı gerekçesiyle tekrar denize bırakıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale,köpek balığı,
645531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645531.aspx
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