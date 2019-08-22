Kaza, akşam saatlerinde Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Serhat Evin'in kullandığı patpat diye bilenen tarım aracı, Botan Nehri yakınlarında kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, araçta bulunan çocuk ve kadınlarında olduğu 13 tarım işçisi yaralandı.
İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanenin acil servisine tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Siirt'te işçileri taşıyan tarım aracı devrildi: 13 yaralı
22.08.2019 - 21:26 | Son Güncelleme: 22.08.2019 - 21:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’te tarım işlerini taşıyan patpat aracının devrilmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 tarım işçisi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Serhat Evin'in kullandığı patpat diye bilenen tarım aracı, Botan Nehri yakınlarında kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, araçta bulunan çocuk ve kadınlarında olduğu 13 tarım işçisi yaralandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Siirt,tarım işçileri,kaza,13 yaralı,
645583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645583.aspx
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