Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İbrahim E. idaresindeki 07 CRA 16 plakalı otomobil ile Mehmet Onocak’ın (57) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Akçalıuşağı Mahallesi Göller Yaylası Elma Deresi mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Onocak, olay yerinde hayatını kaybederken kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.