Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Van ili Erciş ilçesinde ikamet etmekte olan 3 şahsın Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine, 22.08.2019 günü Tatvan’da şahıslarla alıcı kılığında buluşma sağlanmış ve 3 şahıs suçüstü olarak yakalanmış, yapılan aramada 75 adet Sikke, 7 adet yüzük, 1 adek mühür ve 26 adet tarihi obje ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi. 