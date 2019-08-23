Samsun Yarı Açık Cezaevinden firar ettiği iddiasıyla polis tarafından aranan S.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında 2 yıl 6 ay ve 1 yıl 8 ay hapis cezalarının bulunduğu öğrenilen S.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan S.Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Cezaevi firarisi yakalandı
23.08.2019 - 14:33 | Son Güncelleme: 23.08.2019 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da cezaevi firarisi olarak aranan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.
Etiketler : Cezaevi firarisi,samsun,
645739 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645739.aspx
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