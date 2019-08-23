Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Mahalle Şair Nevi Sokak üzerinde bulunan Kıbrıs Gazisi Gürbüz Gülten’e ait tek katlı evde yangın meydana geldi. İddiaya göre, piknik tüpüyle çatıya ziftli kağıt kaplaması yapıldığı sırada çıkan yangın evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki evleri sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen Kıbrıs Gazisi Gürbüz Gülten ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.