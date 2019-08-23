Bugün saat 18.30 sıralarında, Bergama'nın kırsal Poyracık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter ve 8 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.
Bergama'da orman yangını
23.08.2019 - 19:14 | Son Güncelleme: 23.08.2019 - 19:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Bergama ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : İzmir,Bergama,orman yangını,
645804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645804.aspx
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