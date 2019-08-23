Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün saat 18.30 sıralarında, Bergama'nın kırsal Poyracık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter ve 8 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.