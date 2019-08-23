Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi mezarlık mevkiinde gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla İnegöl'e doğru seyir halinde olan S.K. yanındaki kız arkadaşı F.Y'yle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında S.K. kız arkadaşı F.Y'yi önce darp etti daha sonra da içerisinde 3 bin 800 lira para bulunan çantasını gasp ederek genç kızı arabadan aşağıya atıp kaçtı. Polise giderek şikayetçi olan genç kız ifadesinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından S.K'nin peşine düşen ekipler, şahsın Bursa merkezinde ikamet ettiğini tespit etti. Şüphelinin evinin adresini bulan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, S.K'nin yakalanması için çalışmalara başladı. Ekipler şahsın kullandığı aracın Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde park halinde olduğunu fark edince buraya pusu kurarak şüpheliyi beklemeye başladı. Çok geçmeden aracı başına gelen şüpheli S.K. yanındaki arkadaşı A.K.Ç. ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Şahısların üst aramalarını yapan ekipler, S.K'nin üzerinden 6 gram metamfetamin maddesi buldu. Şahıslar ilk işlemlerinin ardından İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Öte yandan şahsın emniyetten çıkarken başını öne eğmesi dikkat çekti.