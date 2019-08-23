Edinilen bilgilere göre, saat 21.30 sıralarında Kızıltepe Üçyol mevkiinde kırmızı ışıkta duran 65 NU 037 plakalı araca arkasından gelen 31 ND 229 plakalı otomobil çarparak takla attı. Kazada yaralanan 2 sürücü ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, 31 ND 229 plakalı aracın sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı
23.08.2019 - 22:53 | Son Güncelleme: 23.08.2019 - 22:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Kızıltepe ilçesi bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak takla attı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mardin,Kızıltepe,trafik,kazası,
645847 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645847.aspx
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