Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, 12 yaşındaki Tunahan Ç. isimli çocuk, evlerinin önünde oynadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı sokakta ikamet etmekte olan yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından darp edildi. Tunahan Ç.’nin sopayla başından yaralanması üzerine başta ailesi olmak üzere mahalle sakinleri sokakta toplanmaya başladı.

Vatandaşlar, emniyet güçleri ve Aşağı Pazarcı Mahallesi Muhtarı İlhan Özden tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Geniş güvenlik önlemi alan emniyet güçleri, olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheliyi ekip aracıyla karakola götürürken başından yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.