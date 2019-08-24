Olay, sabah 07.30 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, yol çalışması nedeniyle atılan mucurda sürücü hakimiyetini kaybeden sürücü tarlaya uçtu. Arabanın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ambulansa ve jandarmaya haber vermesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Nallıhan'da bir arç tarlaya uçtu: 3 yaralı
24.08.2019 - 10:19 | Son Güncelleme: 24.08.2019 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Ankara Karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Olay, sabah 07.30 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, yol çalışması nedeniyle atılan mucurda sürücü hakimiyetini kaybeden sürücü tarlaya uçtu. Arabanın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ambulansa ve jandarmaya haber vermesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,Nallıhan,kaza,tarla,
645940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645940.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER