Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngilizce öğretmeni olarak iş arayan Golah, aradığı işi bulamadı. 2 senelik oturum izni alan ve bu sürede Kasımpaşa’daki bir konfeksiyon atölyesinde iş bulan Nijeryalı Golah 50 lira yevmiye ile günde 11 saat çalıştı. Ağırlıklı olarak bacaklarıyla dikiş makinesinde çalışan genç, 1 yılın sonunda rahatsızlandı. Golah geçen mart ayında bacaklarının tutmadığını fark edip doktora gitti. Kan değerleri çok düşük bulunan ve vücudunda yüksek oranda enfeksiyon tespit edilen Golah, işi bırakmak zorunda kaldı. Nijeryalı mühendisi maddi durumunun kötü olması nedeniyle birçok hastane kabul etmedi.

Tarlabaşı’nda “Urfalı Mehmed” olarak bilinen ve bölgede ihtiyaç sahiplerine yardım eden Mehmet Yeralan’a ulaşan Golah sesini onun aracılığıyla sosyal medyadan duyurmayı başardı. Bir türlü teşhis konulamayan ve yürüyemeyen hasta için İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Okmeydanı Devlet Hastanesi dahiliye bölümüne yatırılan Golah’ın tedavisi hastanede devam ediyor. Oldukça halsiz olduğu gözlenen Golah, “Nijerya’da hiçbir hastalığım yoktu. Buraya geldikten sonra istediğim işi bulamadım. Yaşamak için çalışmam gerekiyordu. Bu nedenle bir konfeksiyon atölyesinde işe başladım. Günde ortalama 11-12 saat çalışıyordum. Özellikle makinenin pedalını çok hızlı çevirmem gerekiyordu. Başımızda olan usta bize sürekli ‘çabuk, çabuk’ diye bağırıyordu. Ayda 1000 lira civarında bir para alıyordum. Ben üniversite mezunuyum. Mühendisim. Master yapmak istiyorum. Ülkemde bunları yapamadım. Buraya çok büyük umutlarla gelmiştim ama hayallerime kavuşamadım. Hastalığımın ne olduğunu kimse bulamıyor. Ben sadece yataktan kalmak ve yürümek istiyorum” dedi.