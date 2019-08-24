Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Köyde çobanlık yaparak geçimini sağlayan Hamit Aydoğdu küçüklüğünden bu yana besleyip büyüttüğü kedisinin saldırısına uğradı. Bugüne kadar gayet uysal olmasına rağmen hareketleri anormalleşip herkese saldıran kedisinin durumundan şüphelenen Hamit Aydoğdu, av tüfeği ile kediyi vurarak etkisiz hale getirdikten sonra durumu yetkililere bildirdi.

Köye gelen yetkililer tarafından incelemeye alınan kedi İzmir Bornova’da yapılan tahliller sonucu kuduz çıktı.

“Anormalleştiği için vurdum”

Hayvanları çok sevdiğini ve sürekli hayvanlarla uğraştığını belirten Hamit Aydoğdu, “Çocukluğumdan bu yana hayvancılık yapıyorum. Çobanlığın yanında kedi ve köpekleri de çok severim. Bu kediyi küçüklüğünden bu yana kendim besleyip büyüttüm. Geçtiğimiz günlerde anormal hareketler sergilemeye başladı. Önce bana saldırıp ısırdı. Etrafa da saldırmaya başladı. Kuduz mikrobu aldığını anladım ve başka kimseye zarar vermemesi için itlaf ettim. Yapılan tahlil sonucu tahminim doğru çıktı. Yetkililer olaydan sonra köyde aşılama çalışması yaptı. Kedi sadece beni ısırdığı için benim tedavim devam ediyor” diye konuştu.