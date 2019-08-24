Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojiden alınan bilgiye göre bir günde metre kareye 201 kilogram yağışın düşmesi sonucu sel felaketi yaşanan Salıpazarı ve Terme ilçelerine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ekiplerimiz, bölgede hayatın normale dönmesi için tüm gayretiyle çalışıyor. Halkımızın yaşadığı mağduriyet giderilecek, yaralar sarılacak." açıklamasında bulundu.







Başkan Mustafa Demir, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter İlhan Bayram, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız ile birlikte Salıpazarı ve Terme ilçelerinde incelemelerde bulundu. Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan selin yol açtığı hasar durumuyla ilgili bilgileri alan Başkan Mustafa Demir, tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.



“İki vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz"



Metrekareye düşen yağışın büyüklüğüne dikkat çeken Başkan Demir, “Aşırı yağışlar sonucu sel felaketi yaşayan Salıpazarı’nda 2 vatandaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sel felaketinin yaşandığı andan itibaren tüm birimlerimiz bölgeye anında ulaştılar. Ekiplerimiz Salıpazarı ve Terme’de hayatın normale dönmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.” diye konuştu.



“Aksaklıklar gideriliyor, hayat normale dönecek”



Tüm ekiplerin bölgede yaşayan vatandaşlar için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini de söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Bölge halkımızın müsterih olmasını istiyorum. En kısa zamanda yapılan çalışmalarla birlikte bölgede hayatı normale döndüreceğiz. Özellikle alt yapıda meydana gelen tüm aksaklıkları da en kısa sürede gidereceğiz. Salıpazarı ve Terme halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." şeklinde konuştu.