Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’de eski kocası tarafından 10 yaşındaki küçük kızı F.B.V.’nin gözü önünde bıçakla öldürülen Emine Bulut’un annesi Fadime Bulut, cinayet sırasında kimsenin kılını kıpırdatmadığını söyledi. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’un ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti. Acılı anne görüşme sırasında, “Kızım orada çocuğu ile çırpınırken o sırada eli tutuyor da çekim yapıyor. Çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar seyrediyor. Orası dönerci ise illaki imkân vardı. Hiç mi biri bir şey fırlatmadı? Yazıklar olsun onlara. 10 yaşındaki torunum, ‘Anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor’ diyor” ifadelerini kullandı.

Baba Ahmet Bulut da kızının katilinin olayın ardından kendisini tehdit ettiğini belirterek, ‘Bu suçlara idam gelmediği sürece bu olaylar bitmez. Bunlar 3-5 yıl yatacak sonra yine al başına belayı” dedi.



Milletvekili Can ziyaretin ardından, failin en ağır cezayı alacağına, adaletin tecelli edeceğine inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Emine Bulut’un babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi.



MAĞDUR KIZA ÖZEL EKİP

Millî Eğitim Bakanlığı, vahşice öldürülen Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızı F.B.B. için özel bir ekip oluşturacak. Kırıkkale'de dedesiyle yaşayan kıza öğrenim hayatı boyunca ihtiyacı olan eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek bu ekip tarafından sağlanacak.