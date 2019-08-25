Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden alacak verecek nedeniyle husumet bulunan 10 kişilik bir grup, diğer tarafa ait olan kıraathaneye taşlı ve sopalı saldırı düzenledi. Kıraathanenin kapalı olmasından dolayı olayda yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kıraathaneye taşlı sopalı saldırı
25.08.2019 - 09:09 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da 10 kişilik bir grup, aralarında daha önceden husumet bulunanların kıraathanesine saldırdı.
Etiketler : Bursa,yaşam haberleri,
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