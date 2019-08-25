Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik'te ailesiyle birlikte yaşayan otizmli Nihal Torunoğlu, 16 Ağustos tarihinde evinden dışarı çıktı. Nihal'in evdeki küçük kardeşinin durumu haber vermesiyle anne Özgül Torunoğlu hastanedeki randevusunun ardından eve gelerek kızını beklemeye başladı. Akşam saatlerine kadar beklemesine rağmen kızı geri dönmeyen anne Torunoğlu, telaşlanmaya başladı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen anne Torunoğlu, kızının nereye gittiğini anlamaya çalıştıysa da başaramadı. 9 gündür kayıp olan otizmli kadının kapalı telefonuna da ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Anne Özgül Torunoğlu, kayıp kızının internetten bazı kişilerle sürekli konuştuğunu, o kişilerden birinin kızına zarar vermiş olabileceğini düşündüğünü belirtti. Ayrıca anne Torunoğlu, kızının 8 yıl önce de evden kaçtığını, fakat o zamanlarda kızını kendi imkanlarıyla bulduğunu dile getirdi.



Kayıp kızının bulunması için çağrıda bulunan anne Özgül Torunoğlu, "Ben sabah hastaneye gitmiştim. Randevum vardı. Ben gittikten sonra 08.30 gibi çıkmış. Kızım aradı 10.30 gibi 'anne Nihal evde yok, anahtarları bıraktı gitti' dedi. Ben 11-12 gibi eve geldim. Saat 4’e 5’e kadar bekledim gelir diye ama gelmedi. Durağın orada banka var, onun güvenlik kamerasına baktım. Oradan yukarıya doğru yürüyor. Bu kadarını biliyorum. 16 Ağustos saat 08.30’da güvenlik kamerasında gördüm. Polis Türkiye genelinde aranıyor dedi. Başka bilgi yok. Normal zamanlarda gezip geliyordu. En son 8 yıl önce kaçmıştı. İnanmış, güvenmiş, bilemiyorum. Telefonu vardı. Telefondan konuşup mesajlaşıyordu ama kimseye telefonu vermiyordu. Ben buradan kandırıp, çağırıp, götürenlere sesleniyorum. Allah rızası için. Telefonu kendisinde ama kapalı. Hiç ulaşamıyoruz. Gittiği gün saat 5’e kadar açıktı ama şu an kapalı. Şüphelendiğim bir yer yok. Gider gelirdi. Gezmeye giderdi. Parka gider gelirdi. Ben inanıyorum bunu kandırıp götürdüler. Ben götürenlere sesleniyorum. Allah’ı, kitabı, merhameti varsa benim kızımı geri yollasın. Ben onlardan davacı olmayacağım. Yeter ki kızımı bıraksın. Allah rızası için yalvarıyorum. Kızım 25 yaşında otizm hastası" dedi.

Ailesi şimdi kayıp kadından gelecek bir haberi umutla bekliyor.