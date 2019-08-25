Nallıhan ilçesinde Nallıhan-Ankara karayolunda yol çalışması nedeniyle atılan mucurda 2 günde 2 kaza gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Nallıhan istikametine seyreden panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunanlar hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların sağlık ekipleri ve jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, jandarma ekipleri de yol güvenliğini sağladı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'da takla atan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı
25.08.2019 - 11:07 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir araç takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ankara,araç,tarla,yaralı,
646198 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/646198.aspx
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