Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Mesudiye Mahallesi Mesut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde Mustafa C. idaresindeki 48 BR 990 plakalı otomobil seyir halindeyken otomobilin önüne bir anda fırlayan 4 yaşındaki Yusuf Efe A.’ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yusuf Efe A. yaralandı. Kanlar içerisinde kalan küçük çocuğu gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Yusuf Efe A. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, emniyet ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



