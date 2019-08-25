Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Yayladağı ilçesi Çamaltı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde pikap türü ticari aracın arkasına asılan yabancı uyruklu Emir G. (17) bir süre sonra araçtan atlayarak inmeye çalıştı. Araç sürücüsünün fark etmediği çocuk pikaptan atlayarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emir G., ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.







Emir G.’nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.