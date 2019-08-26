Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, İnegöl’ün kırsal İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den İsaören Mahallesi yönüne giden Ahmet Bahadır Yeni’nin (15) kullandığı plakasız motosiklet, önündeki Nazmi Bencikli (45) yönetimindeki 16 KNL 48 plakalı kamyonetle çarptı.

BABASI TESADÜFEN FARK ETTİ

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten fırlayan sürücü ile arkasındaki kardeşi Bilal Yeni (11) tarlaya uçtu. Bu sırada tesadüfen olay yerinden aracıyla geçen Erhan Yeni, iki çocuğunun yaralı olduğunu görünce, "Bunlar benim çocuklarım" diyerek, sinir krizi geçirdi. Erhan Yeni, çevrede bulunanlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı kardeşler İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.