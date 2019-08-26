Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yürekleri ağızlara getiren görüntü Bursa - İstanbul Kara yolunda çekildi. Önündeki araca tutunup seyahat etmek isteyen bir bisiklet sürücüsü, arkasında seyreden otomobildeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bir süre otomobile tutunarak gitmeyi başaran bisiklet sürücüsü, dengesini kaybedince kendisini bir anda yerde buldu.

Arkadan gelen otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtulan bisikletli diğer sürücülere de isyan ettirdi.